Миллер и Шумков договорились газифицировать районы, где до сих пор топят дровами

Курганский губернатор Вадим Шумков в пятницу, 22 ноября, обсудил планы по газификации региона с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Зауралью, где уровень газификации составляет всего от 34% до 51,7%, а местами и вовсе нет газа, обещана поддержка госкомпании.

Встреча Вадима Шумкова и Алексея Миллера состоялась сегодня в Санкт-Петербурге. По ее итогам достигнута договоренность, что к 2023 году газ получат все райцентры и города Курганской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, Шумков и Миллер обсудили ключевые проекты газификации.

В 2019 году газ получит Притобольный район. Компания Газпром завершила сооружение газопровода, ведущего к Новой деревне, селам Утятскому и Нагорскому. В Кетовском районе построен газопровод к деревне Новой Затобольной, селам Темляково и Менщиково. Газопроводы готовятся к вводу в эксплуатацию.

До конца года планируется закончить строительно-монтажные работы еще по двум газопроводам – к селу Яланскому, деревням Калмык-Абдрашево и Бахарево Сафакулевского района. Продолжается строительство газопроводов к пяти населенным пунктам в Щучанском районе и семи – в Шадринском.

Кроме того, в планах компании на 2020 год – завершение строительства газопровода-отвода и газораспределительной станции для газификации города Куртамыша. Газификация села Мартыновка в Сафакулевском районе решила проблемы крупного тепличного комплекса «Мартыновский». Подача газа на аграрное предприятие запланирована в текущем году по мере готовности потребителя.

«Еще раз сверили шаги. Впервые за последнее время Курганская область начала аккуратно платить за газ, не накапливая долги, что важно для Газпрома с точки зрения способности исполнения взаимных обязательств. С учетом этого предварительные договоренности с руководством Газпрома касательно газификации 10 городов и районных центров Курганской области, где сейчас газа нет (топим дровами и углем), будут выполняться обеими сторонами в максимально короткие сроки. Если будем двигаться без отклонений в части проектирования и строительства разводящих внутренних сетей, физическая газификация всех этих муниципалитетов будет выполнена в период 2021-2023 годов. По Куртамышу работы будут закончены раньше», – прокомментировал итоги встречи Вадим Шумков.

Отметим, что уровень газификации Зауралья значительно ниже среднероссийского показателя – от 60%. Уровень газификации сельских населенных пунктов региона составляет 51,7%, сельской местности – 34,4%. Совсем без голубого топлива оставались 10 районов области, в основном, это приграничные территории региона.

Об ускоренной газификации Курганской области Вадим Шумков говорил еще до губернаторских выборов в сентябре 2019 года. С начала 2019 года началась работа по включению курганских объектов в программу газификации ПАО «Газпром». Сегодня, обсуждая проблемы Курганской области, стороны отметили, что совместная работа по газификации способствует социально-экономическому развитию Зауралья.

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