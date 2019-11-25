В Кургане школьник задел провода и погиб от удара током

В Кургане у трансформаторной будки от удара током погиб 13-летний подросток. Трагедия произошла в воскресенье, 24 ноября. СУ СКР по Курганской области проводит доследственную проверку.

Как сообщает группа «Инцидент Курган» в социальной сети «ВКонтакте», в воскресенье «молодой человек залез на трансформаторную будку и задел провода высокого напряжения». «Сгорел от сильного поражения током. Напряжение трансформатора 6000 вольт», – сообщается в группе.

В СУ СКР «Новому Дню» информацию о гибели ребенка подтвердили, ведется доследственная проверка.

По данным «Нового Дня», погибшему мальчику 13 лет. Ребенок залез на крышу трансформаторной будки, когда гулял. В момент трагедии он был один. Пользователи социальных сетей, обсуждая происшествие, предположили, что на крышу подросток попал ради удачного селфи. По данным источника агентства, версия с селфи не подтверждается.

Курган, служба информации

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