В Кургане нашли подпольную скотобойню, отходы выбрасывали за забор

В Кургане на ул.Омской обнаружена несанкционированная скотобойня. Убойный пункт уже посетили полицейские и специалисты Россельхознадзора по Курганской области.

Как сообщает региональный Россельхознадзор, скотобойня работала на одном из складов, здание принадлежит частному лицу.

«Наличие на складе примитивного оборудования (колода для разделки мяса, разделочный стол и др. приспособления), а также частей туш животных и мясных субпродуктов подтвердили, что на территории данного склада производился убой животных и разделка мяса. Все это происходило в антисанитарных условиях», – уточнили в ведомстве.

Отходы производства мясники выкидывали за забор – на берег ближайшего водоема.

Сейчас инспекторы выясняют, куда поступало мясо с подпольной скотобойни. В отношении собственника помещения возбуждены административные производства.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 25.11.19

В Кургане школьник задел провода и погиб от удара током. / Миллер и Шумков договорились газифицировать районы, где до сих пор топят дровами. / В мэрии Кургана назвали главные дорожные стройки на 2020 год. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»