В Кургане осудили мать, забывшую дочек на морозе

Курганский суд вынес приговор женщине, которая после ссоры с супругом забыла на морозе своих маленьких дочерей. Она приговорена к 3,7 годам лишения свободы условно.

Как сообщал «Новый День», вечером 30 января 2019 года молодая женщина, поссорившись с мужем, в 20-градусный мороз оставила на улице Пестеля своих дочерей – 2011 и 2014 годов рождения.

«Осознавая, что дети лишены возможности принять меры к самосохранению из-за своей беспомощности, в 20-градусный мороз оставила их на улице около подъезда и ушла в неизвестном направлении», – уточняет прокуратура Курганской области.

Более того, установлено, что мать девочек неоднократно жестоко избивала дочерей. «Била девочку об батарею головой, наносила удары руками и ногами по различным частям тела ребенка», – данные надзорного ведомства. Дети были изъяты из семьи. В отношении родительницы следователи возбудили уголовные дела за ненадлежащее воспитание детей и причинение физических и психических страданий несовершеннолетнему лицу.

Курган, служба информации

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