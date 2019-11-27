В Кургане на месяц закроют движение по оживленной улице

В Кургане до 30 декабря продлен запрет движения автотранспорта на участке от ул. К. Мяготина до ул. Станционная. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает «Водный союз». Водоснабжающая компания не успела завершить ремонтные работы на ул. Володарского.

Как уточняет «Водный союз», срок ремонта коллектора по ул.Володарского будет продлен на месяц, что подтверждено постановлением мэрии Кургана. Таким образом запрет на движение всех видов автотранспорта сохраняется на участке от ул. К. Мяготина до ул. Станционной, включая дворовый проезд вдоль жилых домов по ул.Володарского, 60, 62, по ул.Комсомольская, 81, 83, 70 и по ул.Станционная, 52.

Завершить весь комплекс работ, включая восстановление дорожного полотна, коммунальная служба планирует до 21 часов 30 декабря 2019 года. «Производство работ не потребует ограничения холодного водоснабжения у потребителей», – отметили в «Водном союзе».

Ранее сообщалось, что перекрытый в октябре участок дороги по ул. К.Мяготина до ул. Станционная откроется до конца ноября.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 27.11.19

Умерла девочка с острым лейкозом, мама которой просила курганцев оставаться людьми. / В Курганской области начали выдавать кредиты под 3% годовых. / Дума Зауралья в первом чтении приняла бюджет-2020. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»