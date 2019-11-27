Курганские предприятия должны своим работникам десятки миллионов

В мэрии Кургана в среду, 27 ноября, озвучили сумму основных долгов по заработной плате. По данным директора городского департамента экономического развития Татьяны Пуховой, сумма задолженности по зарплате составляет 42 млн рублей.

Главные должники – это три курганские предприятия, которые находятся в стадии ликвидации. Так, обанкротились, не рассчитавшись с работниками, ООО «Завод каркасно-панельного домостроения», ООО «Завод цветного литья» и ООО «Омская база снабжения».

Конкурсные управляющие этих предприятий сегодня были приглашены в мэрию города на заседание, которое проводил глава Кургана Андрей Потапов. Мэр поручил департаменту экономического развития «держать вопрос по ликвидации задолженности заработной платы на особом контроле». Управляющим, которые распродают остатки имущества должников, рекомендовано в кротчайшие сроки принять все меры, чтобы рассчитаться с людьми.

Курган, служба информации

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