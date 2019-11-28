Депутаты Кургана перечислили всех, кто сможет ездить в городских автобусах бесплатно

Депутаты думы Кургана проголосовали за условия проезда льготников в городском транспорте. Порядок предоставления льгот в 2020 году решили не менять.

Право льготного проезда сохранится за участниками, ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны и инвалидами боевых действий, узниками концлагерей. В списке льготников останутся также почетные граждане Кургана.

Как уточнил глава департамента развития городского хозяйства Вадим Лютиков, который представлял на сессии горсовета решение мэрии, некоторым пассажирам муниципального транспорта по-прежнему будут выдаваться разовые купоны на бесплатный проезд. 72 купона в месяц получают дети-сироты. «Дети из малообеспеченных семей, нуждающиеся в проезде до места учебы, с 1 января по 31 мая 2020 года смогут также бесплатно получать купон-талоны через муниципальные школы. Количество их осталось прежним – 30 купонов в месяц», – уточнил г-н Лютиков.

Школьники и пенсионеры по возрасту тоже могут получить купоны. Пенсионерам будет предоставлена возможность в период с 1 января по 30 июня 2020 года приобрести 60 разовых купон-талонов. Учащимся муниципальных школ – в период с 1 января по 31 мая 2020 – по 25 купон-талонов ежемесячно. Их стоимость с учетом льготы составит 20 рублей.

Курган, служба информации

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