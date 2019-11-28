Под Курганом в ДТП пострадал ребенок

Под Курганом на трассе Иртыш утром, 28 ноября, произошло ДТП с участием двух легковых машин. С места аварии в курганскую больницу была госпитализирована несовершеннолетняя девушка.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении ГИБДД, 41-летний водитель на машине «Nissan» ехал по второстепенной дороге от СНТ «Автомобилист». По главной дороге – трасса Иртыш – под управлением 44-летнего водителя со стороны Кургана двигался «Renault». Иномарки столкнулись. 15-летняя пассажирка «Nissan» получила травмы. На «скорой» ребенка доставили в курганскую больницу им. Красного креста.

Как уточнили в УМЧС по Курганской области, сигнал о ДТП поступил в 07:28, к месту аварии выехало пожарно-спасательное подразделение.

Курган, служба информации

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