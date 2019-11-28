В курганском СИЗО юноша напал на охранников, вооружившись ложкой

В Кургане будут судить 17-летнего юношу, который напал на сотрудника курганского СИЗО №1. Как сообщает региональный следком, в качестве оружия заключенный использовал ложку.

По данным СУ СКР по Курганской области, инцидент произошел в курганском СИЗО в августе 2019 года. В следственный изолятор был доставлен 17-летний юноша, который подозревался в серии имущественных преступлений.

«Не желая выполнять законные требования инспектора СИЗО при водворении в карцер, высказал в адрес сотрудника угрозу применения насилия, удерживая при этом в своей правой руке прямым хватом металлическую ложку, используемую в качестве оружия», – уточняет следком.

Нападавшего, конечно, обезвредили и возбудили в отношении молодого человека новое уголовное дело. Его будут судить за угрозу применения насилия в отношении сотрудника СИЗО. Расследование уголовного дела заверено. В скором времени дело по существу рассмотрит суд.

Курган, служба информации

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