Жители Кургана массово сообщают о загадочном объекте в небе

Жителей Кургана вечером, 28 ноября, удивил «загадочный белый объект в небе». Сообщения о вспышке света начали массово появляться в социальных сетях.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» вечером начали размещать одно за другим фото загадочного объекта, сопровождая посты комментариями. «Светило минуты две, а потом испарилось», «была замечена внеземная цивилизация на Некрасова», «смотрю в небо и думаю: идти домой с семьей прощаться, или сразу прятаться в подвал». Была озвучена и другая версия: объект в небе – ракета «Тополь».

Как сообщил в 18:15 (мск) часов ТАСС со ссылкой на Минобороны, 28 ноября 2019 года с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь». Ракета поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в соседней с Курганской областью Республике Казахстан.

В региональном УМЧС о каких-либо происшествиях, связанных со вспышкой света, не сообщают.

Курган, служба информации

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