В Кургане ночью горела девятиэтажка: жильцов эвакуировали по пожарной лестнице, пострадали двое детей

В первом микрорайоне Кургана 29 ноября около пяти часов утра произошел пожар в девятиэтажном доме. Как сообщает региональное УМЧС, 103 человека были эвакуированы, двое детей госпитализированы.

Сигнал о пожаре поступил на пульт оперативного дежурного 29 ноября в 4:43. Загорелась квартира на пятом этаже в многоквартирном доме №28 в первом микрорайоне Кургана. Прибывшие на место пожара оперативные службы приняли решение о вынужденной эвакуации жильцов, так как продукты горения активно распространялись на верхние этажи.

«Из самого эпицентра событий (пять этажей – с 5-ого по 9-ый) с помощью масок сотрудниками МЧС были спасены 7 человек, из которых 2 детей. Эвакуация осуществлялась через наружную эвакуационную пожарную лестницу. Всего было эвакуировано 103 жильца дома», – уточнили в УМЧС по Курганской области. Людей, которых в пять утра спускали по пожарной лестнице, разместили в теплых автобусах.

По данным медицинских работников Курганской областной детской клинической больницы им. Красного Креста двое детей госпитализированы с диагнозом отравления продуктами горения средней степени тяжести. Дети успели надышаться дымом во время самостоятельной эвакуации со своей матерью через основной лестничный марш.

В тушении пожара, площадь которого составила 20 кв метров, были задействованы 32 человека личного состава МЧС. В 4:53 пожар был локализован, а полностью ликвидирован в 5:49. После чего люди смогли вернуться в свои квартиры.

Курган, служба информации

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