В Курганской области арендаторы леса накопили 20 миллионов долгов, половина – «мертвая» задолженность

Прокуратура Курганской области внесла представление главе регионального департамента природных ресурсов Андрею Саркисову из-за долгов, которые перед бюджетом Зауралья накопили арендаторы леса. По оценке надзорного ведомства, задолженность за пользование лесами превысила 20 млн рублей. Саркисов пояснил «Новому Дню», что почти половина этих долгов копилась много лет и, вероятнее всего, взыскать эти деньги будет невозможно.

Как сообщила в четверг, 28 ноября, прокуратура Курганской области, анализ состояния задолженности лесопользователей показал, что претензионная работа регионального департамента природных ресурсов неэффективна и недостаточна.

«Задолженность за пользование лесами в настоящее время составляет свыше 20 млн рублей. При этом, несмотря на значительные сроки неоплаты лесопользователями арендных платежей, департаментом заявления в суд на принудительное взыскание долгов и расторжение договоров аренды не направляются», – уточнили в облпрокуратуре и добавили, что на имя главы департамента внесено прокурорское представление.

Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Андрей Саркисов подтвердил «Новому Дню», что сумма долгов действительно превышает 20 млн рублей. Глава ведомства уточнил, что данная цифра состоит из двух частей: текущая задолженность и долги, которые лесники копили годами.

«Больше половины от этой суммы – это «мертвая» задолженность, которая числится за некоторыми предприятиями с 2011 года», – уточнил Саркисов.

Главный должник – ООО «ПКФ «Лес». Общество почти десять лет назад получило лесхоз на особых условиях в Шатровском районе. Сейчас департаментом инициирована процедура банкротства данного ООО, за которым числится безнадежная задолженность на сумму более 10 млн рублей. Еще с несколькими арендаторами ведомство разрывает договор аренды, в том числе, с тремя в судебном порядке.

Текущая задолженность арендаторов составляет порядка 4 млн рублей. Как пояснил Саркисов, чтобы разорвать договорные отношения с такими арендаторами, департамент должен соблюсти непростую процедуру: зафиксировать три срока просрочки, потом направить арендатору досудебную претензию. И только после этого, если вопрос не решается, ведомство может обращаться в суд с иском о расторжении договора.

«И сам судебный процесс занимает месяцы, иногда – годы. По трём искам, которые мы сейчас направили, ожидаем результата не ранее, чем к июню 2020 года», – прогнозирует глава департамента.

По оценке Саркисова, с марта 2019 года задолженность за аренду леса сократилась на 20,8% – это более 6 млн рублей.

«Вину с себя не снимаем. Не важно, что речь идет о долгах прошлых лет. Сейчас за это все равно отвечает департамент природных ресурсов», – резюмировал Саркисов.

Напомним, ООО «ПКФ «Лес» при экс-губернаторе Зауралья Олеге Богомолове планировало реализовать в регионе инвестиционный проект в сфере лесопереработки. С обществом был заключен договор аренды лесного участка более 130 тыс га в Шатровском районе. Планы реализованы не были. Инвестиционная деятельность компании сошла на нет. Учредителями общества числятся Сергей Мальцев и Марина Богомолова, родственная связь которой с Олегом Богомоловым не подтверждается.

Курган, служба информации

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