В Кургане на пешеходном переходе иномарка сбила мужчину

В Кургане на пр.Голикова 33-летний водитель автомобиля Skoda сбил 39-летнего пешехода, который переходил дорогу, соблюдая правила дорожного движения.

Как сообщает региональное управление автоинспекции, ДТП произошло в воскресенье, 1 декабря, во втором микрорайоне на пр. Голикова,10. Водитель ехал со стороны ул. Мальцева в направлении ул. Мостостроителей. Пешеход, 39-летний мужчина, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель иномарки пешехода не пропустил и сбил. Как уточняют в ГИБДД, пострадавший «получил телесные повреждения».

Курган, служба информации

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