Курганский Роспотребнадзор: «в Зауралье больных ВИЧ-инфекцией больше, чем в среднем по России»

В Курганской области больные ВИЧ-инфекцией оставляют 0,89% населения, что превышает среднероссийский уровень. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор, обновивший статистику к Всемирному дню борьбы по СПИДом.
Больные ВИЧ-инфекцией составляют 0,89% населения Курганской области, при этом в среднем в регионах России этот показатель составляет 0,7% населения. За 10 месяцев 2019 года было обследовано более 174 тыс курганцев.
«Вновь выявлено 688 ВИЧ-инфицированных. Показатель заболеваемости составил 81,25 на 100 тыс. населения», – уточнили в региональном ведомстве.
По состоянию на 1 ноября, в Центре СПИД на учете состоят 6289 ВИЧ-инфицированных курганцев. В их числе 75 детей.
Курган, служба информации
Курган. Другие новости 02.12.19
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