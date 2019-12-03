В Кургане управляющие компании пожаловались губернатору, что жильцы сильно переплачивают за общедомовые нужды

Жители Кургана переплачивают за коммунальные ресурсы, которые учитываются в строке «общедомовые нужды». Об этом губернатору Курганской области Вадиму Шумкову сообщил директор курганской УК «Возрождение» Игорь Алексеев во время совещания, посвященного работе УК региона.

Как сообщил г-н Алексеев, начисления за общедомовые нужды сильно завышены, управляющие компании судятся с ресурсоснабжающими организациями по общедомовым расчетам за воду, тепло и электроэнергию.

«Мы не отказываемся платить, если это будет честное начисление. Но когда начисления, допустим, в год по электричеству на общедомовые нужды должны быть в районе 500 тысяч, а начисляют 1,5-2 миллиона и плюс когда в суды подают к этому прибавляют ещё 500 тысяч, ну извините, это уже ни в какие рамки. Дальше, горячая вода на общедомовые нужды вообще не используется, а объёмы, у меня за 2018 год восемь полносоставных 60-тонных цистерн, представляете? Горячая вода вообще не используется на общедомовые нужды, вообще никак», – цитирует Алексеева издание 45.ru.

Как напомнил глава УК «Возрождение» (обслуживает около 20 многоквартирников), с 2017 года, когда изменилось законодательство, перед УК остро встал вопрос платежей по строке «общедомовые нужды». По словам Алексеева, поставщики воды, тепла и электроэнергии «начали качать деньги из воздуха». Глава УК попросил помощи чиновников в этом вопросе, Вадим Шумков пообещал разобраться в проблеме.

«По итогам совещания губернатор поручил провести отдельные встречи управляющих компаний и ответственных ведомств по различным вопросам, которые возникли в ходе обсуждения», – уточнили в пресс-службе правительства Зауралья.

Курган, служба информации

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