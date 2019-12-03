В Шадринске молодой водитель сбил семилетнего ребенка

В Шадринске 21-летний водитель на автомобиле Nissan сбил семилетнего ребенка. Как сообщает управление ГИБДД по Курганской области, ДТП произошло 2 декабря. Ребенок внезапно вышел на дорогу и попал под колеса иномарки, за рулем которой сидел молодой водитель. Маленький пешеход получил травмы, но госпитализация не потребовалась.

Как сообщал «Новый День», в ноябре под колесами «Лады» погиб шестилетний мальчик. Он переходил дорогу Курган-Половинное с мамой и младшим братом, вырвался вперед и его сбила машина. Мальчик скончался на месте аварии до приезда «скорой».

Госавтоинспекция Курганской области обратилась к жителям Зауралья с официальным обращением: автоинспекторы просят родителей постоянно напоминать детям о соблюдении дисциплины на дороге. «Юные участники движения должны четко усвоить, что существуют такие правила поведения, которые следует соблюдать неукоснительно, от этого целиком и полностью зависит их жизнь и здоровье. Эти правила следует не просто разъяснять, а следить за их исполнением, и быть самим примером для своего ребенка», – обращаются к курганцам автоинспекторы.

Курган, Шадринск, служба информации

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