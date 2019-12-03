В Курганской области начнут переучивать домохозяек

В Курганской области потратят 12,3 млн рублей на обучение женщин с детьми дошкольного возраста. Об этом заявил глава регионального управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов.

Как уточнил г-н Ксенофонтов, обучение будет проводиться в рамках нацпроекта «Демография». Молодые мамы с детьми дошкольного возраста, оставшиеся без работы, смогут бесплатно пройти переобучение на востребованные специальности. Их профподготовка с 2020 по 2024 годы обойдется федеральному и региональному бюджетам в 12,3 млн рублей.

«Благодаря этому неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста, обратившись в службу занятости, смогут пройти трехмесячные курсы бесплатно. Кроме того, они будут получать стипендию в размере минимального размера оплаты труда. Это 13,9 тыс рублей», – отметил глава ведомства. Как уточняют в пресс-службе губернатора Курганской области, мнение мамочек спросили, проводилось анкетирование. Более 20% респондентов подтвердили свое намерение пройти обучение за счет бюджетных средств.

Курган, служба информации

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