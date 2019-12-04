В курганском селе во время пожара погибли три человека: отец, сын и их гость

В Кетовском районе в поселке Колташево 4 декабря ночью во время пожара погибли три человека. СУ СКР по Курганской области проводит доследственную проверку.

Как уточняет региональное УМЧС, ночной пожар начался в 2 часа, ликвидирован в 03:32. У частного дома на ул. Комсомольская загорелась кровля, площадь пожара 45 квадратов. Оперативная служба также сообщает, что эвакуация людей не потребовалась – четверо жильцов самостоятельно покинули помещение.

По данным следкома, уже после тушения пожара были найдены тела трех мужчин 1955, 1989 и 1988 годов рождения. «По предварительным данным, в результате пожара погибли отец и сын, проживающие в указанном доме, а также мужчина, находившийся у них в гостях. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются, по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем», – сообщили в СУ СКР Курганской области.

Курган, Кетовский район, служба информации

Курган, Кетовский район. Другие новости 04.12.19

Зауралью выдали грант за хорошую работу курганских чиновников. / В Курганской области начнут переучивать домохозяек. / В Шадринске молодой водитель сбил семилетнего ребенка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»