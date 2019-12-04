Жительница Зауралья сначала хотела обманом получить маткапитал, а потом сломала 2-летней дочери ногу

В Курганской области по двум статьям УК РФ будут судить 30-летнюю жительницу Щучанского района. Ее обвиняют в мошенничестве, а также по ее вине серьезные увечья получил 2-летний ребенок. У девочки открытый перелом ноги.

Как уточняет региональная прокуратура, в начале сентября женщина пришла в МФЦ Щучанского района и попыталась повторно получить сертификат на материнский капитал, который ей уже выдавался в 2012 году. «Сообщила заведомо ложные сведения о том, что ранее государственный сертификат ей не выдавался», – уточняет облпрокуратура. Факт обмана вскрылся, в отношении заявительницы было возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество.

Через несколько дней 30-летняя жительница Щучанского района вновь стала фигурантом уголовного дела. Как сообщает надзорное ведомство, женщина села на велосипед, а на передний багажник посадила свою двухлетнюю дочь.

«Во время движения допустила попадание ноги малолетней дочери между спицами переднего колеса с дальнейшим затягиванием ноги между передним колесом и передней вилкой велосипеда, в результате чего малолетнему пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью», – сообщает прокуратура Зауралья. Как уточнили в пресс-службе ведомства, у ребенка открытый перелом ноги.

Из-за серьезной травмы малолетнего ребенка в отношении жительницы Зауралья было возбуждено второе уголовное дело – за нарушение участником дорожного движения правил безопасности. Обвинительные заключения утверждены, дела направлены в Щучанский райсуд.

Курган, Щучанский район, служба информации

Курган, Щучанский район. Другие новости 04.12.19

В курганском селе во время пожара погибли три человека: отец, сын и их гость. / Зауралью выдали грант за хорошую работу курганских чиновников. / В Курганской области начнут переучивать домохозяек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»