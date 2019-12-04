В Курганской области мужчина топором перебил машину полицейских

В Курганской области 37-летний житель напал с топором на машину полицейских. Перебил стекла и повредил кузов.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, инцидент произошел вечером 3 декабря в селе Майка Щучанского района. Нападавшему 37 лет. В полицию обратились родственники мужчины, который был пьян и вел себя агрессивно.

На вызов приехала женщина участковый уполномоченный, она была на служебной машине.

«В момент, когда сотрудник полиции находилась в доме, мужчина находился во дворе дома и, удерживая в руке топор, высказывал угрозы применения насилия в адрес участкового. Затем злоумышленник топором разбил все стекла в служебном автомобиле, также наносил удары топором по кузову машины», – сообщает региональный следком.

Дебошир был доставлен в отделение полиции, возбуждено уголовное дело. Следователи готовят ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения и будут настаивать на аресте селянина.

Курган, служба информации

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