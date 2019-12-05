В Кургане столкнулись пассажирский «ПАЗик» и иномарка, есть пострадавшие

В среду вечером, 4 декабря, в Кургане на ул. Гоголя столкнулись пассажирский «ПАЗик» и «Toyota». Два пассажира автобуса получили травмы.

Как сообщает курганское управление ГИБДД, авария произошла в 20:55 часов, автобус и легковушка столкнулись на ул. Гоголя, 111. 50-летний водитель «ПАЗика» поворачивал с ул. Гоголя на ул. Пролетарскую на разрешающий сигнал светофора. 30-летний водитель иномарки тоже ехал по ул. Гоголя, но в прямом направлении – в сторону улицы Ленина.

В результате ДТП пострадали водитель «Toyota» и два пассажира «ПАЗика» (1971 и 1989 годов рождения).

Курган, служба информации

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