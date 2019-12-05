Под Курганом смертельное ДТП: с пожаром и пострадавшими

В четверг, 5 декабря, на 232 км трассы Иртыш на территории Кетовского района произошло смертельное ДТП с участием трех машин. Участниками аварии стали большегруз, «Газель» и ВАЗ 2107. Погиб 19-летний юноша.

Как предварительно сообщает управление ГИБДД по Курганской области, водитель большегрузного автомобиля, двигаясь со стороны города Челябинска в сторону Кургана, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», которая, в свою очередь, зацепила ВАЗ. Машины от удара загорелись.

Пассажир «Газели» – молодой человек 2000 года рождения – погиб на месте ДТП до приезда «скорой». «Водителей двух транспортных средств и пассажира легкового автомобиля доставили в медицинское учреждение. Водитель большегруза не пострадал», – уточнили в автоинспекции.

На месте аварии работают спасатели, которые тушили горящие машины. На отрезке автодороги организовано реверсивно движение. На месте работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Смертельная авария произошла в 15:30.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 05.12.19

Бюджет Зауралья прошел публичные слушания. / Суд вынес приговор курганскому полицейскому, который изуродовал молодого мужчину. / В Кургане столкнулись пассажирский «ПАЗик» и иномарка, есть пострадавшие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»