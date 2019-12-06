На выходные в Кургане без воды останутся почти 80 домов

В Кургане из-за аварийных работ на водопроводе почти на сутки отключат холодную воду в микрорайонах 1,2,4. Как сообщает «Водный союз», ремонтные работы проводятся по адресу: 1 «а» микрорайон. Они начнутся в 9 утра в субботу, 7 декабря. Завершение работ планируется в 8 часов в воскресенье, 8 декабря. В зону отключения попадают десятки домов, много школ, завод «Курганстальмост» и два колледжа – медицинский и техникум сервиса и технологии.

На сайте водоснабжающей компании уточняются адреса домов, которые на субботу останутся без воды:

– ул.Алексеева № 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5к1, 5к2, 5б, 5а, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16в, 16г, 31;

– 1 микрорайон № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 21, 21/1, 22, 23, 24, 25, 25а, 25в, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/1, 34, 35, 35к1;

– 1а микрорайон № 2, 2к1, 5, 7, 11, 15;

– 2 микрорайон № 19, 20в, 20г;

– 4 микрорайон № 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;

– ул.Епишева № 3;

– поселок Откормсовхоза, мкр-н «Мостостроителей», завод «Курганстальмост»;

– Теплопункты № 95, 99, 114, 143, 139.

Массовые отключения холодной воды для стоицы Зауралья давно стали привычным делом. Последнее крупное отключение, когда Курган, пос. Юргамыш и несколько микрорайонов были отключены от системы на два дня, произошло в октябре.

Курган, служба информации

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