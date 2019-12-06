Дело курганского 18-летнего вандала, громившего остановку монтировкой, отправлено в суд

Прокуратура Курганской области передает в суд дело 18-летнего вандала, который разгромил в Кургане новый остановочный комплекс. Если суд признает вину молодого человека, то курганец либо заплатит штраф 40 тыс рублей, либо ему присудят обязательные работы сроком до 360 часов.

Как уточняет в пятницу, 6 декабря, облпрокуратура, ночью 7 октября пьяный юноша разгромил остановочный комплекс на ул. Пичугина. «Беспричинно нанес монтировкой не менее шести ударов по стеклопакету остановочного комплекса, повредив тем самым имущество, находящееся на балансе мэрии Кургана», – уточнили в надзорном ведомстве. Имущество горадминистрация оценила в 18 тыс рублей.

Силовикам вандал рассказал, что удары по остановке наносил из любопытства – хотел проверить прочность стекла и свою «физическую возможность его разбить». Вину будущий подсудимый полностью признает. Уголовное дело было возбуждено по статье «вандализм». Ночное ЧП активно обсуждали курганцы в социальных сетях. Горожане осуждали действия хулиганов. Позднее выяснилось, что новый остановочный комплекс разбил один человек.

Курган, служба информации

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