Курганец поджег машину: отомстил бывшей жене

В Кургане на ул.Черняховского сгорел автомобиль «Лада Калина». Как сообщает в понедельник, 9 декабря, УМВД по Курганской области, поджигатель уже задержан. Им оказался 38-летний ранее судимый мужчина.

В полиции уточняют, что преступление было совершено накануне ночью. «Мужчина распивал спиртные напитки вместе с другом в одном из баров. В состоянии опьянения решил отомстить семье бывшей жены, с которой находился в конфликте, и поджечь их автомобиль «Лада Калина» В службе такси гражданин заказал подвоз бензина», – уточнили в региональном УМВД.

Ночью поджигатель разбил стекло автомобиля, облил салон бензином и поджег. После фаер-шоу пьяный курганец вернулся в бар, где продолжил выпивать.

Владельцы сгоревшей машины сразу поняли, кто уничтожил их автомобиль. Полиция оперативно задержала курганца. Ущерб, который злоумышленник нанес своей бывшей жене, составляет 120 тыс рублей. Уголовное дело возбуждено по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества). Мужчине грозит тюремный срок до 5 лет лишения свободы.

Курган, служба информации

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