Под Курганом в смертельном ДТП погибли мать и дочь, еще один ребенок в больнице

В Курганской области на первом километре автодороги Шадринск-Дрянново-Кривское произошло смертельное ДТП. В машине, которая вылетела в кювет, находились женщина и две ее малолетние дочери.

Как сообщает управление региональной автоинспекции, автомобилем «Форд» управляла 36-летняя женщна. Она не справилась с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. 4-летняя девочка, которая сидела в автокресле, погибла на месте ДТП еще до приезда «скорой». Еще один ребенок – 3-летняя девочка, была госпитализирована в травматологическое отделение ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи». Девочка в момент аварии находилась на заднем пассажирском сиденье в автолюльке. Мама девочек также была госпитализирована, но от полученных травм скончалась в больнице.

Как подтвердили «Новому Дню» в ГИБДД, в машине ехала семья: мама и ее две маленькие дочки. Смертельная авария произошла в воскресенье, 8 декабря.

Курган, служба информации

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