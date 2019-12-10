В Кургане и Кетовском районе до вечера отключат газ

Во вторник,10 декабря, в Кургане и Кетовском районе до вечера будет ограничено газоснабжение. Как сообщает АО «Газпром газораспределение Курган», подача газа потребителям прекращается из-за аварийных работ на газопроводе высокого давления на пр. Конституции, 28.

«С 9:00 до 16:00 часов будет прекращена подача газа потребителям Кургана и Кетовского района согласно прилагаемому списку», – сообщает пресс-служба компании и приносит свои извинения жителям столицы Зауралья. В прилагаемом списке 30 пунктов. В зону отключения вошли котельные, весь микрорайон Черемухово и несколько садовых товариществ. Как уточняет мэрия Кургана, непосредственно в столице Зауралья потребителям перекроют голубое топливо от пр. Конституции до микрорайона Черемухово (включительно).

Курган, Кетовский район, служба информации

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