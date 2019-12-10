Пьяный курганец сломал младенцу бедро: швырнул плачущего ребенка на пол

В Курганской области 29-летний житель поселка Мишкино серьезно покалечил 4-месячного младенца. Мать ребенка также стала фигуранткой уголовного дела.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в сентябре. «Обвиняемый, сожительствуя с матерью четырехмесячного ребенка и находясь дома в нетрезвом состоянии, не смог успокоить младенца и бросил его на пол, причинив тяжкие телесные повреждения. Спустя несколько дней ребенок был госпитализирован в Мишкинскую центральную районную больницу», – уточнили в областном следкоме. Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР, пострадавший ребенок – мальчик. Травма оказалась серьезной – у малыша перелом бедра.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчина по ходатайству следователей был взят до суда под стражу. Следствие свою работу закончило, дело передается в суд.

Мать ребенка также стала фигуранткой уголовного дела – из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Органами опеки решается вопрос о лишении женщины родительских прав «в связи с ее антисоциальным образом жизни».

Курган, Мишкино, служба информации

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