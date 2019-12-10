В Курганской области начнут обучать айтишников: в регионе создадут колледж и институт

В Курганской области планируют создать IT-колледж и IT-институт. Об этом во вторник, 10 декабря, заявил губернатор Вадим Шумков во время открытия первого в Кургане коворкинга.

Шумков оценил новое пространство, оборудованное в областном художественном музее Кургана, и пообщался с молодежью. Как заявил глава региона, в Зауралье планируется открытие IT-колледжа и IT-института. Один из инвесторов проекта – АО «НПО «Курганприбор».

«Мы хотим сделать два объекта, оснастить их новым оборудованием и классными образовательными программами, которые позволят привлечь несколько сотен талантливых ребят из Курганской области и соседних субъектов. Мы будем давать профильное IT-образование, в том числе с привлечением IT-компаний», – уточнил Вадим Шумков.

Как добавляют в пресс-службе облправительства, профильное IT-образование позволит не только получить работу в успешной компании, но и открыть свой бизнес. Благодаря налоговым льготам и возможности аренды офиса с оплатой 1 рубль за кв.м, все больше предпринимателей открывают IT-бизнес в Кургане.

Курган, служба информации

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