Мэр Кургана пообещал заставить микрорайоны новогодними елками

Глава Кургана Андрей Потапов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пообещал, что новогодние елки начнут появляться в микрорайонах столицы Зауралья.

Как уточнил Потапов, накануне елку уже установили в микрорайоне Рябково у центра «Спутника». «Совсем скоро ее украсят мишурой, разноцветными шарами и гирляндами. Также в планах – соорудить две горки, залить каток, установить у главного входа малые архитектурные формы, дополнить световое оформление здания», – написал «ВКонтакте» мэр Кургана.

Свой пост глава города продолжил обещанием обустраивать новогодние городки в других микрорайонах. «На следующий год планируем установить елку в Северном – в сквере на пересечения Ястржембского –Дзержинского, неподалеку от ДК Горького», – уточнил Потапов. Ранее градоначальник сообщал, что впервые за много лет своя елка появилась в Восточном.

Главный ледовый городок Кургана традиционно появится на центральной площади столицы Зауралья. Там к монтажу елки приступили еще 2 декабря. В центре города зальют большую горку, две маленькие и «запустят» ледовый фонтан. Городок украсят ледовые скульптуры сказочных героев – Бабы Яги, богатырей, Змея Горыныча. Смета главного ледового городка Кургана составляет около 3 млн рублей. Подрядчик – ООО «СК «Троя-С».

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 11.12.19

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