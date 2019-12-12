В Кургане очередное ДТП с пассажирским «ПАЗиком»

В Кургане на улице Красина, 51 столкнулись «ПАЗик» и автомобиль «Пежо». Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении ГИБДД, в момент ДТП автобус выполнял рейс, в салоне находились пассажиры.

По данным автоинспекции, авария произошла 11 декабря в 17:10. 29-летний водитель пассажирского автобуса ехал по ул. Красина в сторону ул. К. Маркса. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку, которая ехала впереди «ПАЗика». Пассажиры общественного транспорта не пострадали, как и водитель автобуса. А 45-летний водитель «Пежо» получил травмы. Госпитализация не потребовалась, назначено амбулаторное лечение.

В ноябре и декабре в Кургане участились ДТП с участием пассажирских «ПАЗиков». Только в ноябре автобусы с пассажирами трижды попадали в ДТП. Также на ул. Машиностроителей под колеса автобуса попали да пешехода, которые и оказались виновниками ДТП.

Курган, служба информации

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