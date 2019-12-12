Суд вынес приговор курганцам, которые с помощью биты грабили автозаправку

Мишкинский райсуд вынес приговор двум налетчикам, ограбившим АЗС возле р.п. Мишкино. За разбой, совершенный группой лиц, подсудимые отправятся в колонию строго режима на 3,7 и 3,6 лет.

Ограбление АЗС было совершено в конце 2018 года. Мужчины вооружились деревянной битой, взяли предмет, похожий на пистолет и, скрывая лица под масками, ворвались в помещение автозаправки. «Нападавшие потребовали у кассира АЗС денежные средства, однако последняя успела от них скрыться», – уточнили в прокуратуре Курганской области. Уголовное дело был заведено по ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение).

Курган, служба информации

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