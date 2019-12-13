Курганская учительница спасла ученика от домашнего насилия и отправила к отчиму мальчика следователей

В Курганской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который истязал своего 9-летнего пасынка. Заявление силовикам написала школьная учительница мальчика.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, уголовное дело возбуждено по ст. 117 УК РФ (истязание). Семья мальчика проживает в Целинном районе. «Подозреваемый с января по октябрь 2019 года на постоянной основе истязал 9-летнего сына своей супруги от первого брака. За любое непослушание отчим причинял мальчику физические и психические страдания путем нанесения побоев, унижал ребенка», – уточнили в региональном следкоме. Мальчик рассказал о том, что творится у него дома, своей учительнице, которая и написала заявление в правоохранительные органы. Ведется следствие.

Курган, служба информации

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