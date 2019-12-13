В Кургане сгорел склад стройматериалов

В Кургане в пятницу, 13 декабря, произошел пожар в производственном здании на ул. Омская, 100 «Б». По данному адресу находится склад магазина «СтройТерминал».

Как сообщает УМЧС по Курганской области, сигнал о пожаре поступил в 08:33 часов, ликвидирован в 10:00. К месту ЧП в промзоне выехали семь единиц техники. «Эвакуация людей не потребовалась. Погибших нет», – уточнили в региональном главке МЧС.

По данному адресу зарегистрирован склад магазина стройматериалов «СтройТерминал». Данную информацию сотрудники компании «Новому Дню» подтвердили, но не смогли прокомментировать ситуацию с пожаром, так как на месте не оказалось руководства. Как сообщили «Новому Дню» в УМЧС, горел один из металлических ангаров, но он был пустой. «Стройматериалов, легковоспламеняющихся материалов в ангаре не было», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Курган, служба информации

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