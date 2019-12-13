В Зауралье замглавы Целинного района отдавал муниципальные контракты папе

В Целинном районе Курганской области вскрылись непрозрачные схемы ремонта дорог. Первая же проверка ремонтов 2019 года показала, что подрядчик использовал некачественные материалы и не соблюдал технологии. Примечательно, что такими сомнительными ремонтами дорог в селе Целинное занимается семейный подряд. Куратором сферы ЖКХ в администрации района является заместитель главы Виктор Мартынов. А исполнителем работ по муниципальным контрактам – его отец – Владимир Мартынов.

В 2019 году село Целинное получило средства на ремонт дорог из бюджета Курганской области. Контракт заключили с МУП «Водоканал». Ранее этот МУП возглавлял Виктор Мартынов – нынешний заместитель главы администрации Целинного района. А сейчас директором муниципального унитарного предприятия является отец Виктора – Владимир Мартынов.

В сентябре, когда часть работ была выполнена, в село приехали представители департамента строительства и ЖКХ области, чтобы проверить качество ремонта. Оно сразу вызвало сомнение, более того, отремонтированы были не все дороги. Для лабораторной проверки наняли «Курганавтодор». На трех улицах пробы не соответствовали нормам: был использован некачественный материал, грунтощебень не соответствовал нормативам. Подрядчику пришлось все переделывать.

В октябре 2019 года, после исправления нарушений, работы были приняты. Как сообщили в департаменте строительства и ЖКХ, учитывая этот опыт, заказчикам поручат включать в контракты пункт, согласно которому работы будут приняты только после лабораторного контроля.

В течение последних пяти лет МУП «Водоканал» периодически получал контракты на ремонт дорог за счет средств дорожного фонда. Общая сумма в течение этого периода – 5,5 млн рублей. Как были сделаны эти работы – неясно.

Целинный район, служба информации

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