В Кургане смертельное ДТП с пассажирским «ПАЗиком»

В Кургане на ул.Омская, 82 в ДТП попал пассажирский автобус «ПАЗ», который столкнулся с легковым автомобилем Datsun. Один человек погиб, трое доставлены в больницу.

Как сообщает управление ГИБДД по Курганской области, авария произошла 15 декабря. 38-летний водитель иномарки выехал со второстепенной дороги на перекресток и не уступил дорогу пассажирскому автобусу, который двигался по главной дороге. За рулем «ПАЗика» находился 23-летний водитель.

От удара пострадали пассажиры автомобиля Datsun. Водитель иномарки был госпитализирован в городскую больницу №2. Спасти 38-летнего мужчину не удалось, он скончался в больнице. Еще четыре пассажира Datsun также пострадали. Троих на «скорой» госпитализировали, один от врачебной помощи отказался.

Курган, служба информации

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