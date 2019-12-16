Курганский мост в дырах, по которому возят детей в школу, годами не смущал сельских чиновников

Мост в дырах, по которому через реку Миасс приходилось ездить школьникам и всем жителям села Белоярское Щучанского района, проглядели местные власти. Объект регулярно разбивали большегрузы – проблему долгое время просто игнорировали.

Как сообщила «Новому Дню» глава Белоярского сельсовета Елена Лаптева (занимает пост с февраля 2019 года, – прим. Ред.), проезд по мосту большегрузам, масса которых свыше 7 тонн, был запрещен дорожными знаками. Однако это никого не смущало – грузовики годами курсировали по аварийной переправе с деревянным настилом.

Согласно первой версии, мост разбило агропредприятие. «По мосту всегда ездили грузовики массой 40 тонн. Они обслуживали сельхозпредприятие «Муза», – уточнила г-жа Лаптева и добавила, что большегрузы могли использовать альтернативный, пусть и долгий путь, но им было проще и быстрее проскочить через реку Миасс.

По словам главы Белоярского сельсовета, в 2019 году она предприняла попытку связаться с руководством «Музы», но в офисе компании ей посоветовали записаться на прием к директору предприятия. На этом г-жа Лаптева прекратила противоборство с агробизнесменами.

Особенно неприятно эта информация выглядит потому, что за счет бюджета строят автодорогу на участке Нифанка – Варгановское в Щучанском районе, которая нужна, прежде всего, предприятию»Муза». Стоимость автодороги – порядка 110 млн рублей.

Судя по словам Елены Лаптевой, ранее сельсовет не проявлял активности и настойчивости, чтобы решить проблему аварийного автомоста. В 2017 году местные власти сообщили регионалам о необходимости капитально отремонтировать объект, но правительство экс-губернатора Алексея Кокорина на заявку не отреагировало. Действующие власти запланировали капитальный ремонт, но только на 2020 год – переправу до этого момента должны были поддерживать текущие ремонты.

В октябре 2019 года мостовой переход подлатали. Однако мост снова разбили большегрузы. Местные власти, автонадзор и ГИБДД ничего не делали для того, чтобы автомобилисты соблюдали ограничения по весу, которые существуют на данном участке – на месте не дежурили сотрудники ГИБДД, не было никакого контроля за состоянием перехода.

6 декабря 2019 года, заявила Елена Лаптева, она обратилась с жалобой в региональное управление ГИБДД.

Как уточнили «Новому Дню» в региональном управлении ГИБДД, ведомство подключилось к проблеме сразу, как только автоинспекторам стало известно о состоянии моста.

«Сотрудники автоинспекции совместно с представителями ГКУ «Курганавтодор» оперативно обследовали переправу. Был составлен акт и выдано предписание о необходимости проведения ремонтных работ», – сообщили «Новому Дню» в автоинспекции. Сегодня, 16 декабря, УГИБДД получила подтверждающий документ, что работы по частичному восстановлению верхнего дощатого настила уже проводятся.

Однако надо сказать, что это случилось только после того, как о мосте публично рассказали родители школьников, которым каждый день приходится ездить через опасную переправу.

Что касается трафика большегрузов, которые не замечали запрещающий знак, то к решению этой проблемы, заверили в ГИБДД, местным властям давным-давно следовало бы подключить другое ведомство – автодорожный надзор, сотрудники которого могут осуществлять весовой контроль грузовиков.

Глава акционерного общества «Муза» Федор Айбиндер удивлен позицией сельских властей. По словам г-на Айбиндера, в 2019 году ни одна из машин «Музы» мост не пересекла.

«Мы же не враги себе и людям – ездить по аварийной переправе. Завгар уже давно уведомил меня, что грузовики не могут ездить через Миасс из-за состояния переправы, это опасно. У нас четыре точки приема зерна и мы смогли изменить логистику – зерно везли в село Чумляк, это позволило нам не задействовать мост. И у нас вообще нет 40-тонников, самосвалы MAN мы все уже продали», – прокомментировал Федор Айбиндер.

По его словам, в районе есть и другие участники рынка, которые могли гонять по мосту груженые автомобили. Это и фермеры, и предприниматели, которые эксплуатируют песочный карьер. Топ-менеджер агрокомпании, мажоритарным акционером которой является мукомольный завод «Челябинский», добавил, что представители «Музы» неоднократно обращали внимание районных и поселковых властей на состояние моста.

Действительно, у наблюдателей есть подозрение, что по мосту также ходят грузовики компании ТД «Синара» – предприятие, которое занимается разработкой карьера. Официально они также отказываются от этого. Между тем, на мосту регулярно видят большегрузы.

Историю с аварийным курганским мостом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Некоторые просят губернатора Вадима Шумкова вмешаться в проблему. Другие же считают эту идею нелогичной. В группе «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте» под видео, на котором заснята сгнившая переправа, развернулась целая дискуссия.

Ситуацию пользователи описывали словами «ужас» и «жесть». А пользователь под ником Яна отреагировала вопросом: «В автобусе две взрослые тетки. А родители-то есть у детей? Перед учебным годом собрались да отремонтировали мост, а не видео снимали. Все подачки от губернатора ждете, нытики». Пользователь Наталья Плотникова ответила комментатору: «Так же проще – обвинить губернатора. Власти местные Щучанского района решить этот вопрос не могут. Шумков начал что-то делать, спасибо ему, а при Кокорине, конечно, все было в «шоколаде».

В данный момент проводится частичный ремонт моста. По словам Елены Лаптевой, на переправе уже заменили настил. В 2020 году запланирован капитальный ремонт проблемного объекта.

Курган, Служба информации

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