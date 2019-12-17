В Кургане иномарку намотало на дерево

В Кургане на улице Б.Петрова в районе дома № 132/3 иномарка врезалась в дерево. Как сообщает управление ГИБДД по Курганской области, 44-летний водитель был госпитализирован.

Авария произошла днам 16 декабря. Водитель иномарки Skoda Yeti ехал по ул. Б. Петрова в сторону ул. Чернореченская и не справился с управлением. Машина слетела с дороги и врезалась в дерево. Мужчину из сильно поврежденного автомобиля доставали спасатели УМЧС. «Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован во 2-ую Городскую больницу Кургана», – уточнили в автоинспекции.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 17.12.19

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