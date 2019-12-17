Шумков о снюсах: «у кого желание «потренировать» население «на дырки в законе» не пропало – завязывайте»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своих социальных сетях написал о снюсах. Посыл главы региона можно расшифровать так: в Зауралье началась кампания по борьбе с новым и еще пока легальным видом «дури».

«На антинаркотической комиссии предложили торговым сетям и точкам самостоятельно убрать с продажи так называемые снюсы. Есть данные, что эти смеси содержат в себе долю никотина, опасную для жизни и здоровья людей, в первую очередь, для несовершеннолетних. Дети подсаживаются на эту дрянь. Благодарен тем, у кого гражданская позиция возобладала над жаждой наживы любой ценой. Уведомляю тех, у кого желание «потренировать» государство и население «на дырки в законе» не пропало – завязывайте. У вас тоже есть дети. А у кого нет, должно остаться чувство самосохранения. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», – написал в своем аккаунте в Инстаграм Вадим Шумков.

Синтетический никотин – снюсы – набирает популярность в молодежной среде. Сосательный табак легально продается в открытом доступе, снюсы можно купить в магазине. При этом в одном пакете снюса в 10-12 раз больше никотина, чем в одной сигарете, что увеличивает риск острых токсических реакций.

Курган, служба информации

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