В Кургане водители провели новогодний флэшмоб: десятки машин превратились в снежинку

В Кургане автолюбители объединились ради праздничного флэшмоба. Около 60 машин с включенными фарами выстроились в форме снежинки.

Фотографию автоснежинки в своем аккаунте в Инстаграм выложил житель Кургана по имени Иван. «В канун нового года автомобилисты Кургана объединились и провели праздничный флэшмоб. Участвовали как представители автоклубов, так и простые автолюбители. Спасибо организаторам. Спасибо курганцам и гостям из Тюмени», – написал в Инстаграм Vanyakurgan. В одном из комментариев автор поста добавил, что автомобилисты, создавая фигуру, «маялись несколько часов».

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 17.12.19

Уральские коррупционеры набрали взяток на 2 млрд, а в бюджет вернулось только 380 млн. / Шумков о снюсах: «у кого желание «потренировать» население «на дырки в законе» не пропало – завязывайте». / В Кургане иномарку намотало на дерево. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»