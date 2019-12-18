В Кургане на «зебре» женщину-пешехода сбили сразу две машины

В Кургане 44-летняя женщина-пешеход попала в двойное ДТП на нерегулируемом переходе. Авария произошла на ул. К. Мяготина, 41.

Как сообщает курганская автоинспекция, женщина вечером переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил водитель 1954 года рождения, который был за рулем Renault Symbol. Мужчина ехал по ул. К.Мяготина со стороны проспекта Конституции. Женщину отбросило и она угодила под колеса другой иномарки – Volvo S80, которая также ехала в сторону проспекта Конституции, но во втором ряду. Водитель Volvo – мужчина 1967 года рождения.

Пострадавшую, которую сбили два автомобиля, госпитализировали в Курганскую городскую больницу №2. В городском управлении ГИБДД «Новому Дню» подтвердили, что на месте ДТП есть дорожная разметка – жительница Кургана переходила дорогу по «зебре».

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 17.12.19

ФАС России отказалась выполнять распоряжение президента Путина по снижению тарифов в Кургане. / В полпредстве рассказали, как силовики спускают уголовные дела о коррупции на тормозах. / Соцопрос: каждый шестой уралец сталкивается с коррупцией. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»