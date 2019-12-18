В Зауралье тепловики пугают 800 человек остановкой котельной

В Курганской области теплоснабжающая компания ООО «Теплокурорт» шантажирует жителей поселка Курорт «Озеро Медвежье» остановкой котельной. Собственники котельной запустили на своем сайте калькулятор времени, который отсчитывает минуты до ее остановки.

На черном фоне белыми буквами написано следующее: «Уголь на котельной в поселке Курорт Озеро Медвежье закончится через: …». Далее следуют дни, часы, минуты и секунды. По данным счетчика, коллапс в поселке наступит к 23 февраля 2020 года. При этом тепловики не уточняют: идет ли речь о полной заморозке котельной, либо работа объекта будет ограничена.

Частная котельная зарегистрированного в 2015 году ООО «Теплокурорт» вырабатывает тепловую энергию, которая поставляется потребителям по муниципальным сетям. Владельцы котельной заявляют, что им приходится производить в полтора раза больше тепловой энергии, две трети которой не доходят до потребителя из-за высокой изношенности теплосетей. Поставщик тепла терпит миллионные убытки.

Как сообщила «Новому Дню» директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина, представители частной компании с 2016 года не предоставляли ведомству доказательств убыточности своей деятельности. При этом тариф ООО «Теплокурорт» почти в два раза выше среднерегионального показателя и составляет 4500 рублей за гигакалорию.

В 2020 году, считают тепловики, тариф для них должен увеличится еще – до 7500 рублей за гигакалорию. И такие цифры – фантастика и явный перебор даже для регионов крайнего Севера.

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина сообщила «Новому Дню», что пожелания ООО «Теплокурорт» невыполнимы. «Правительством РФ установлены предельные индексы роста коммунальных платежей. Для Курганской области это в среднем 3,6%. Это та планка, которой мы придерживаемся, и выше не будет точно. Пожелания бизнеса могут быть какими угодно», – прокомментировала Ирина Гагарина.

Экстремизм теплоснабжающей компании, которая пугает курганцев остановкой котельной, совпал с ремонтной кампанией муниципальных теплосетей. Бюджет Курганской области в 2019 году выделил на ремонт поселковой теплотрассы 5,5 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, тендеры на монтаж основных сетей проведены в ноябре 2019 года.

Глава Петуховского района Игорь Арзин нервно отреагировал на вопрос корреспондента «Нового Дня», посвященный сложившейся в поселке ситуации. Градоначальник посоветовал «не нагнетать». Пришлось напомнить г-ну Арзину, что речь идет о возможном срыве отопительного сезона в населенном пункте, где проживает более 800 человек.

Глава района подтвердил, что ремонтные работы за счет средств регионального бюджета уже ведутся. «Часть отремонтируем в этом году. По предварительной информации, в 2020 году запланировано продолжение ремонта за счет средств бюджета Курганской области», – добавил Игорь Арзин и заверил, что до срыва отопительного сезона ситуация не дойдет.

При этом глава района оказался не готов к экономическим выкладкам и не смог, к примеру, уточнить, насколько процентов уменьшатся потери теплотрассы после проведенного ремонта. «Пишите официальный запрос» , – попросил г-н Арзин.

Историей в поселке Петуховского района уже заинтересовалась прокуратура. Как сообщили «Новому Дню» в надзорном ведомстве, началась проверка. «Ситуация находится на контроле, ограничения теплоснабжения допущено не будет», – позиция прокуратуры Курганской области.

Связаться с собственниками котельной не удалось. 80% доли в ООО «Теплокурорт», зарегистрированном в 2015 году, принадлежит предпринимателю Олегу Никифорову, также в состав учредителей входит ООО «Аквакультура Зауралья», учредителем которого также является Никифоров. Г-н Никифоров принимал участие в создании еще нескольких обществ с ограниченной ответственностью, которые, в том числе, регистрировались в Омске.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 18.12.19

В Кургане на «зебре» женщину-пешехода сбили сразу две машины. / ФАС России отказалась выполнять распоряжение президента Путина по снижению тарифов в Кургане. / В полпредстве рассказали, как силовики спускают уголовные дела о коррупции на тормозах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»