Курганца будут судить за лжедонос на товарища

Житель Мокроусовского района проведет 9 месяцев в исправительной колонии за лжедонос на своего товарища, который пытался спасти доносчика.

Как сообщает в среду, 18 декабря, прокуратура Курганской области, в октябре пьяный курганец пытался сесть за руль своего автомобиля ВАЗ 21093. При этом ранее его уже судили за пьяную езду. «Знакомый обвиняемого для прекращения его противоправного поведения забрал ключи от автомобиля. В ответ на такие действия подсудимый сообщил в правоохранительные органы об угоне принадлежащего ему автомобиля, обвинив в этом своего знакомого», – уточнили в облпрокуратуре.

Суд отправил пьющего водителя в колонию общего режима на 9 месяцев. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением любыми транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев.

Курган, служба информации

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