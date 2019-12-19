В выходные Курган вновь останется без воды, в списке массовых отключений морг и ГИБДД

В Кургане в субботу, 21 декабря, запланировано массовое отключение воды. Как сообщает «Водный союз», неудобство курганцев связано с заменой задвижки диаметром 500 мм на пр. Машиностроителей 33. В зону отключения попадают десятки домов.

Водоснабжение будет остановлено 21 декабря с 01:00 до вечера – 23:00. Без воды останутся все дома на ул. Монтажников. На улицах пр. Машиностроителей, Промышленная, пр. Голикова, в 11 микрорайоне и в Рябково вода будет отсутствовать частично.

Список домов опубликован на сайте «Водного союза». На пр. Машиностроителей отключения коснутся домов № 19,21, 21в, 23а, 27б, 33, 33а, 33б, 34 (морг), 34к1, 35, 37, 35а, 35е, 35аст.5, 36, 40, 40а (КИТ). На пр. Голикова в зону отключения попадают дом № 22 и здание ГИБДД. Улица Промышленная ограничится двумя зданиями – 4, 4а. В 11-ом микрорайоне без воды останутся также два дома – 6 и 7. В микрорайоне Рябково – левая сторона от ул. Чернореченской – будет снижено давление ХВС (выше 3-4 этажей).

Ресурсоснабжающая компания традиционно советует курганцам сделать запас воды.

Курган, служба информации

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