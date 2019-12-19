Курганец в свой юбилей в костюме динозавра подмел крыльцо правительства и остался доволен

В Кургане мужчина в костюме динозавра подмел крыльцо правительства области. Отмечая свой юбилей, курганец очистил половину крыльца, но после общения с полицией ушел.

О планах подмести от снега крыльцо администрации области курганец Юрий Иванов написал у себя на странице «ВКонтакте». «В 15:00 по старой немецкой традиции, как неженатый мужчина в полном расцвете сил, буду мести от снега крыльцо администрации на площади, ещё не знаю, города или области, в костюме ти-рекса. И ждать поцелуя прекрасной незнакомки. Кто знает, может, улыбнется удача?» – написал Иванов.

Уже после своего выхода в костюме динозавра Юрий Иванов рассказал, как все прошло.

«Я действительно вышел из такси и пошёл мести крыльцо у администрации. А потом ко мне подошёл мужчина неопределённого рода занятий, без униформы, и попросил уйти, мотивируя это тем, что «здесь люди серьёзными делами занимаются». Я не стал уходить и отбрехался от него, рассказав про традицию, и вообще. А вот потом подошла наша доблестная полиция, также попросив меня прекратить моё занятие, но я также отбрехался историей, и, переписав мои данные, они поняли, что все действительно так, как я говорю. Ведь я назвал свою дату рождения. Я ничего не нарушал, поэтому разговаривали со мной вполне уважительно и резонно. Но итогом разговора все-таки было, что я согласился домести до половины крыльца и уйти, а то выйдут злые чиновники и будут кричать))) Видимо работать мешал)))», – написал курганец.

Мужчина, который рассмешил прохожих, остался доволен своим днем рождения. «Так я отметил свои 30 лет. С размахом и резонансом. Кучей поздравлений от знакомых и незнакомых людей и последующим тихим семейным празднованием в родительском доме», – резюмировал житель Кургана.

Курган, служба информации

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