В курганской исправительной колонии совершено жестокое убийство

В Курганской исправительной колонии № 1 (ИК-1) восемь заключенных с особой жестокостью забили до смерти осужденного. Преступление было совершено в конце 2018 года, расследование уголовного дела длилось до декабря 2019 года.

Как сообщает прокуратура Курганской области, обвинительное заключение утверждено, дело направляется в суд. В надзорном ведомстве уточняют, что в убийстве заключенного принимали участие восемь человек. Все они отбывали наказание в курганской ИК-1. Погибшего просто забили до смерти. «Нанесли ему множественные удары руками, ногами, а также полипропиленовыми трубами по голове, туловищу, конечностям, от которых наступила смерть», – уточнили в облпрокуратуре.

Уголовное дело было возбуждено по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц». Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал «Новый День», в сентябре 2019 года в курганской ИК-2 в поселке Просвет также было совершено убийство заключенного. Убитого 1990 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружили на его спальном месте. Мужчина, приговоренный к 17 годам лишения свободы, отбывал срок за убийство 10-месячной дочери.

Курган, служба информации

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