Курганский митрополит нашел церкви, где грязь в алтаре, а дом священника – полная чаша

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил при подведении итогов 2019 года заявил, что от посещения некоторых приходов у него «остались очень грустные чувства».

К священнослужителям Зауралья владыка обратился во время епархиального собрания духовенства. «Такое ощущение, что храмы стоят брошенными несколько десятилетий. Нет богослужебных книг, ветхие облачения и утварь, грязь в алтаре, холод. Иконостас, который давно надо заменить. Сразу видно, что настоятель храмом не занимается. Такого быть не должно! Особенно контраст сильный, когда дом у такого батюшки – «полная чаша», и машина дорогая. Значит, все пожертвования священник направляет не на созидание церкви Божией, а на свои личные нужны», – заявил митрополит Курганский и Белозерский.

В пресс-службе курганской епархии отказались уточнить информацию, о каких приходах шла речь. «Владыка не стал уточнять, и мы этого сделать за него не можем. Это был призыв митрополита к священнослужителям», – прокомментировали в епархии.

59-летний митрополит Даниил возглавил курганскую епархию в сентябре 2019 года, переехав в Зауралье из Архангельской области. Новый митрополит активно ведет просветительскую деятельность в социальных сетях. У епархии есть свой аккаунт в Инстаграм, а также группа «ВКонтакте». В Курганской области действуют 70 приходов.

Курган, служба информации

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