На дорожные компании и аптечную сеть Курганской области опять не нашлось покупателей

Аукционы по продаже пакетов акций в пяти крупных госпредприятих Курганской области не состоялись.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном департаменте имущественных и земельных отношений, торги признаны несостоявщимися из-за отсутствия заявок. Они принимались до 16 декабря, аукцион прошел 19 декабря.

На общую сумму 1,5 млрд рублей область планировала продать по 49% акций в государственных АО «Курганфармация» (капитал 32,9 млн рублей), АО «Северо-Западное управление автомобильных дорог» (капитал 93,9 млн рублей), АО «Щучанское ДРСУ» (капитал 52,6 млн рублей), АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (капитал 260,1 млн рублей) и АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой» (капитал 83,6 млн рублей).

Самыми дорогими лотами были пакеты акций в Варгашинском дорожно-строительном предприятии и в региональной аптечной сети «Курганфармация» – 450,4 и 508 млн рублей соответственно.

Как сообщал «Новый День», это вторая попытка продать компании. В ноябре отыграли первый аукцион, который также был признан несостоявшимся. И пока 100% собственником пяти акционерных обществ остается правительство Курганской области.

Курган, служба информации

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