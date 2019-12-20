В Кургане на базе центра Илизарова создадут национальный медцентр

На базе курганского центра «Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика Илизарова» будет создан национальный медицинский исследовательский центр по профилю «травматология и ортопедия» (НМИЦ).

Как сообщает в пятницу, 20 декабря, пресс-служба губернатора Курганской области, новый статус курганский центр получит по решению президиума научного совета федерального Минздрава.

По словам директора Центра имени академика Илизарова Александра Губина, это наивысший статус учреждения. «Решение научного совета определяется многочисленными факторами: и работой методического отдела, и индексами цитируемости, и т.д. Это значит, что мы теперь по праву сможем участвовать в определении стратегии научной работы в травматологии и ортопедии в России. К этому мы шли с 2017 года. Это лучший подарок ко дню рождения Центра и 100-летию Илизарова», – Александр Губин.

Национальный статус позволяет центру проводить телемедицинские консультации с другими больницами, развивать и внедрять новые технологии. В задачи таких центров также входит анализ организации оказания медицинской помощи. Через несколько лет – к 2022 году, в России планируется создание сети национальных медицинских исследовательских центров по разным направлениям.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил коллектив центра Илизарова и напомнил, что он известен на всю страну. «Здесь помогают вернуться к нормальной жизни тысячам людей благодаря уникальным методикам. Придание статуса национального исследовательского центра сможет усилить научную работу и поможет распространить успешный опыт на многие клиники. Я благодарен всем сотрудникам учреждения и желаю дальнейших успехов и развития», – отметил Шумков.

Курган, служба информации

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