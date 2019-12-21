Курганский ТФОМС озвучил итоги опроса о качестве медицинской помощи в Зауралье

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Курганской области провел опрос о качестве медицины Зауралья. Опрошено более 12 тыс жителей региона. 68,1% респондентов удовлетворены объёмом, доступностью и качеством медицинской помощи.

Как сообщает региональный ТФОМС, самую высокую оценку получила работа скорой медицинской помощи – 87,3% курганцев остались довольны действиями медиков.Оказанием стационарной медицинской помощи удовлетворены 73,1% респондентов, амбулаторной помощью – 60,1%.

Курганцы, прошедшие диспансеризацию, также высказали свое мнение. Компанией «Астрамед-МС» с января по сентябрь опрошено 7044 застрахованных граждан, прошедших диспансеризацию. Опрос показал, что в целом, как и в прошлом году, большинство – 89% – удовлетворены организацией и проведением диспансеризации. Этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом на 19%. Процент жителей области, которые прошли диспансеризацию за одно посещение медицинской организации, увеличился с 37% в 2018 году до 61% в 2019 году.

Число обращений в контакт-центр ТФОМС по итогам трех кварталов 2019 года, наоборот, снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,9% и составило 4361. Жалобы при этом составили 4% от общего количества обращений.

«По каждому случаю проведена экспертиза качества медицинской помощи, в результате которой меньше половины из поступивших жалоб признаны экспертами обоснованными. К медучреждениям, допустившим нарушения, применены финансовые санкции», – прокомментировали в региональном ТФОМС.

Курган, служба информации

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